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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 58 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق بالمنيا

ضبط 58 مخالفة تموينية
ضبط 58 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق
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تمكنت مديرية التموين بالمنيا اليوم الأربعاء من ضبط 58 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 58 مخالفة منها 53 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات )، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 5 مخالفات (عدم الإعلان عن الأسعار -عدم وجود شهادات صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات تفتيشية على الأسواق محافظ المنيا مديرية التموين بالمنيا مباحث التموين
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