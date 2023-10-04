سائق يتخلص من زوجته بعد حرقها بالقليوبية

شهدت قرية القلج بالخانكة في القليوبية، قيام سائق بالتخلص من زوجته بعد أن تعدى عليها حتى توفيت داخل منزلها فأشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وعثروا على جثمان سيدة تدعى "دنيا" 29 عامًا في العقد الثالث من العمر داخل شقتها، وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين، واتهمت الأسرة زوجها ويدعى ع.ع، الذي لاذ بالفرار بإرتكاب الواقعة.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى الخانكة العام تمهيداً لعرضها على الطب الشرعي، وتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية من جهودهم للقبض على المتهم الهارب.