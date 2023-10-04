"الحرف اليدوية" تهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر

هنأ مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشعب المصري بالذكرى الخمسين لانتصار مصر في حرب أكتوبر.

أشار حماد العادلي رئيس الغرفة، إلى أن هذا الانتصار العظيم الذي حققته مصر في حرب أكتوبر عام 1973 يعد من أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد، ويعتبر نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وأكد العادلي في بيان للغرفة، أن انتصار مصر في حرب أكتوبر عام 1973 يمثل إنجازًا عظيمًا للشعب المصري وللقوات المسلحة المصرية، فقد تمكن الجيش المصري من تحقيق انتصار مهم وتغيير مجرى التاريخ في المنطقة.

وأظهرت هذه الحرب قوة وإرادة الشعب المصري في الدفاع عن أرضه واستعادة حقوقه المشروعة، حيث تعتبر حرب أكتوبر من أبرز الأحداث التي تميزت بها مصر في القرن العشرين، إنها حرب استعادة الأرض والكرامة، وحرب تحقيق العدالة والحرية، فقد كانت مصر تعاني منذ حرب 1967 من الاحتلال الإسرائيلي لسيناء والمناطق الحدودية، وكانت تبذل جهودًا كبيرة لاستعادة هذه الأراضي المحتلة، وفي حرب أكتوبر، تمكنت مصر من تحقيق هذا الهدف واستعادة السيطرة على سيناء والمناطق المحتلة.

وأكد العادلي، أن نجاح مصر في حرب أكتوبر يعود إلى الاستعداد العسكري الجيد والقيادة الحكيمة التي قادت القوات المصرية، فقد تم تخطيط العملية العسكرية بدقة وتنفيذها بشكل متقن، وتمكنت القوات المصرية من تحقيق انتصار ساحق على القوات الإسرائيلية. وقد أظهرت هذه الحرب قدرة وكفاءة القوات المسلحة المصرية في مواجهة التحديات والدفاع عن الوطن.

وأشار إلى أن انتصار مصر في حرب أكتوبر له أيضًا أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، فقد أعطى هذا الانتصار القوة والثقة لمصر في المنطقة وفي المحافل الدولية، مما أسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وفتح الأبواب أمام التنمية والازدهار، كما أنه أعطى الشعب المصري الثقة في قدرته على تحقيق الانتصارات والتغلب على التحديات.

وتابع: أن الذكرى الخمسين لانتصار مصر في حرب أكتوبر تأتي لتجدد الولاء والانتماء للوطن، وتجدد العزم على العمل من أجل تحقيق التقدم والازدهار، إنها فرصة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها مصر على مدار الخمسين عامًا الماضية، ولتجديد العهد بالعمل الجاد والتضحية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.