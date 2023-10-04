سكرتير عام مساعد بني سويف يعقد اجتماعًا باللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بن سويف اللواء سامي علام،اجتماعاً باللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة،ياتي ذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وجاء ذلك بحضور: أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة، وباقى أعضاء اللجنة، والتي كان قد شكلها المحافظ، من الجهات المعنية لتختص بتقدير أثمان وفئات إيجار الأراضي أملاك الدولة

وناقش السكرتير العام المساعد مع أعضاء اللجنة عدداً من الطلبات الخاصة بالنظر في تخصص بعض الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وإدارية بدائرة المحافظة؛ إذ تم التأكيد على دراسة الطلبات المقدمة من كافة النواحي واستيفائها للاشتراطات والمعايير المحددة من اللجنة.