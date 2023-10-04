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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يعقد اجتماعًا باللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام المساعد
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عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بن سويف اللواء سامي علام،اجتماعاً باللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة،ياتي ذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور  محمد هاني غنيم.

وجاء ذلك بحضور: أحمد إبراهيم  مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة، وباقى أعضاء اللجنة، والتي كان قد شكلها المحافظ، من الجهات المعنية لتختص بتقدير أثمان وفئات إيجار الأراضي أملاك الدولة

وناقش السكرتير العام المساعد مع أعضاء اللجنة عدداً من الطلبات الخاصة بالنظر في تخصص بعض الأراضي  لإقامة مشروعات خدمية وإدارية بدائرة المحافظة؛ إذ تم التأكيد على دراسة الطلبات المقدمة من كافة النواحي  واستيفائها  للاشتراطات والمعايير  المحددة من اللجنة.

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أراضى أملاك الدولة سكرتير عام مساعد اللجنة العليا بني سويف اقامة مشروعات خدمية
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