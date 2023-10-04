القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة الكابلات والمواطنين بالقاهرة

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة الكابلات والمواطنين .

تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 500 كيلو جرام "مجهولة المصدر" - 2 منشار حدادى وإعترفا بسرقتها من داخل موقع شركة للإنشاءات والتشييد بأسلوبى "المغافلة والقطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة .

كما تم ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المقطم عقب قيامهما بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بداخلها مبلغ مالى وبعض متعلقاتها الشخصية حال إستقلالهما دراجة نارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



