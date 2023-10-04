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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو من مخدر الحشيش والهيروين بالخصوص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، مسجل خطر، سبق اتهامه في 13 قضية، بحوزته كيلو من مخدر الحشيش والهيروين، بدائرة قسم شرطة الخصوص، وسلاح ناري وذخائر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "محمد ف ع"، 49 سنة، مسجل خطر، سبق اتهامه في 13 قضية، مقيم دائرة القسم، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ضبط مسجل خطر قسم شرطة الخصوص مديرية أمن القليوبية
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