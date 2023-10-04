رئيس مياه سوهاج يناقش الموقف التنفيذى للوصلات المنزلية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة موقف الوصلات المنزلية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: انه تم خلال الاجتماع استعراض الاجراءات التى تتخذها الشركة ضد المتعدين على خطوط مياه الشرب والصرف الصحى كما تم استعراض اهم البرامج التكنولوجيا التى استحدثتها الشركة فى مجال خدمة العملاء ونظم وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رضا العملاء وكذلك عرض اهم الاعمال التى تتم بصندوق الرعاية الصحية للعاملين واللجنة الرياضية.

وأوضحت انجى جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية انه تم تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد وذلك تقديراً من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانوني لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم وذلك فى لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العمال خلال العام ودورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير وتشجيعاً للايدى المعطاءة التي ساهمت بكل إخلاص وتميز في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة سوهاج.