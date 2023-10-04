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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رامي ربيعة يبدأ مرحلة التأهيل بعد إجراء جراحة "خراج القدم"

رامي ربيعة لاعب الفريق
رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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 وضع أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا لرامي ربيعة مدافع الفريق حتى يستطيع الانتظام في تدريبات المارد الأحمر بعد إصابته في القدم.

ويغيب رامي ربيعة عن مباراة إنبي لخضوعه لعملية خراج في القدم أبعدته عن حسابات الجهاز الفني قبل مواجهة الليلة. 

ويدير مباراة الأهلي وإنبي طارق مجدي حكما للساحة، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب ومحمد محمود لطفي مساعدين، وعاطف حسين حكما رابعا، فيما يتواجد على تقنية الفيديو محمود بسيوني والسيد شعبان. 

افتتح الأهلي مشواره في هذه النسخة من كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد في دور الـ"32" للبطولة ثم تخطى عقب الداخلية بهدفين دون رد في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المصري البوسعيدي بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية.  

في المقابل افتتح إنبى مشواره في البطولة بالفوز على لافيينا اف سي بثلاثية دون رد في دور الـ"32" ثم تخطى عقبة فيتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق في دور الـ"16" ، ثم تخطى الفريق البترولي عقبة النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الثمانية. 

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