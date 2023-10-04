تخطى عمرها 100 عام.. شاهد مقتنيات فريدة في سوق ديانا بالقاهرة

في أحد شوارع منطقة وسط البلد بالقاهرة يقع سوق ديانا للمقتنيات الذي يعد من أشهر الأسواق التي يأتي إليها المواطنين لشراء المقتنيات الفريدة التي تخطى عليها مئات السنين.

ويعتبر السوق وجهة لمحبي المقتنيات الفريدة، حيث يتجمع فيه الباعة أسبوعيا يوم السبت لبيع هذه الأشياء بأسعار في متناول الجميع.

ويقول مصطفى بلبل أحد الباعة الذين يجنون قوت يومهم من العمل في هذا السوق وغيره من الأسواق التي يباع فيها الأنتيكات: “إن هذه الأشياء لها محبيها الذين يريدون اقتناء المنتجات الفريدة التي تعود للعصور القديمة؛ لذا يقبلون على شرائها، وهي بالطبع لها قيمة كبيرة، وتحدد من خلال عمرها أو قيمتها الصناعية التي نفذت بها”.

والتقطت عدسات البوابة نيوز مشاهد لعمليات البيع والشراء في هذا السوق الكبير الذي يأتيه الراغبون من كل صوب وحدب في مصر.