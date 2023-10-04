الجمعة.. رانيا يحيى "فراشة الفلوت" تحيي حفلا موسيقيا على المسرح الصغير بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا موسيقيا للفنانة الدكتورة رانيا يحيى، الملقبة ب"فراشة الفلوت"، في الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، والموافق 6 أكتوبر الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وعن برنامج الحفل تقول الدكتورة رانيا يحيى، إنه يتضمن تقديم مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية التى تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، وتغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر، وقدمت خلال فترات تاريخية مختلفة.

وأشارت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، إلى أن هذه الأغانى التى تعبر عن حب مصر، تقدم لأول مرة فى مصر بعزف على آلة الفلوت، ويقدم الحفل مجانا احتفالا بانتصارات أكتوبر العظيمة.