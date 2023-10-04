تداول 13 ألف طن و743 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 743 شاحنة و120 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 410 شاحنات و101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 333شاحنة و19 سيارة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن و206 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1537 راكبا بموانئها.