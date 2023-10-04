روسيا تعلق على إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي

علق أليكسي بوشكوف عضو مجلس الاتحاد الروسي، علي إقالة كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي، قائلا: إن الإقالة سببها الانقسام في الكونجرس حول دعم أوكرانيا الذي انتقل من "المستوى الخطابي إلى العملي،" بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأكد بوشكوف، أن هذا الانقسام سيزداد ويتعمق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وتابع عضو مجلس الاتحاد الروسي: "أحد الأسباب الرئيسية وراء تخلي الجمهوريين اليمينيين عن زميلهم رئيس مجلس النواب، كان اتهام مكارثي بعقد صفقة سرية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواصلة تمويل أوكرانيا وذلك بعد أن تم شطب تقديم الدعم المالي لكييف من قانون التمويل المؤقت لعمل الحكومة الأمريكية لمدة 45 يوما".

وأضاف: "والآن بات واضحا، أنه مع اقتراب الانتخابات فإن الانقسام في أمريكا حول أوكرانيا سيتزايد".

يذكر أنه تم إقالة مكارثي من منصبه بعد تصويت 216 من أعضاء الكونجرس لصالح عزله و210 ضد ذلك.

وهذه المرة الأولى في تاريخ أمريكا التي يتم فيها إقالة رئيس مجلس النواب.

وتم انتخاب مكارثي لشغل منصبه في 7 يناير، بعد خمسة أيام و15 جولة من التصويت، وهو رقم قياسي.

وأصبح الآن عضو الكونجرس عن ولاية كارولينا الشمالية، باتريك ماكهنري، رئيسا مؤقتا لمجلس النواب.