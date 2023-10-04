أخبار متوقعة اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023

تقدم البوابة نيوز أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023.

أبوظبي... يدشِّن مجلس حكماء المسلمين الذي يتَّخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرًّا له، رسميًّا فرع إندونيسيا، وذلك تزامنًا مع انطلاق مؤتمر "الأديان والتغيرات المناخية" الذي ينظِّمه المجلس، بحضور 150 من ممثلي الأديان المختلفة في منطقة جنوب شرق آسيا؛ بالإضافة إلى علماء ومفكِّرين وشباب معنيِّين بقضايا تغير المناخ لمناقشة دَور الأديان في مواجهة التأثيرات السلبيَّة لقضية التغيرات المناخيَّة.

القاهرة... تُطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، في العريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية، ويستمر الملتقى حتى 13 أكتوبر الجاري.

برلين... يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتز، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا نيكولاي دينكوف في مقر المستشارية الفيدرالية بالعاصمة برلين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسياسة الأوروبية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



موسكو... يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الأبخازي أصلان بزانيا؛ لمناقشة قضايا مواصلة تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة في مختلف المجالات.

الجيزة... تنتظم الدراسة ودخول الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مدارس محافظة الجيزة؛ نظرًا لما تقرر من منح الخميس 5 أكتوبر عطلة رسمية بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة، وبناءً على تعليمات المحافظ أحمد راشد.

القاهرة... يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء فريق إنبي في المباراة التي تجمعهما على أرضية إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي (نسخة 2022/2023).

القاهرة... تفتتح في مقر نقابة الصحفيين عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء والإحصاء لاستخراج بطاقات التأمين الصحي للصحفيين، على أن تعمل لمدة ثلاثة أيام هي: الاثنين والأربعاء والخميس، أسبوعيًّا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بينما يعمل مكتب خدمة العملاء والإحصاء يوميًّا في مواعيد العمل الرسمية للنقابة من العاشرة صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا.

