مدينة الحسنة بوسط سيناء تتزين احتفالاً بأعياد وانتصارات أكتوبر

تزينت مدينة الحسنة بوسط سيناء احتفالًا بأعياد وانتصارات أكتوبر، حيث قام العاملون بمجلس مدينة الحسنة بدهان الشوارع والبلدورات، وذلك مساهمة واحتفالاً وحبًا وتقديرًا لمدينتهم الباسلة بناءً على توجيهات محافظ شمال سيناء؛ وذلك احتفالاً بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر وحرصًا من الدولة على نشر الوعي والثقافة الوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.



كما وجه رئيس مدينة الحسنة سعد خليل الشكر لكل من ساهم في هذا العمل مرحبًا بجميع المجهودات المبذولة لخدمة وطنهم الغالي، وأكد رئيس المجلس على أنه لابد أن ننظر إلى انتصار أكتوبر التاريخي بعيون جديدة في إطار تغيير العقل المصري، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطنى.

وأوضح أنه في الأيام القليلة المقبلة ستشهد مدينة الحسنة مجموعة من الافتتاحات التى تساهم في خدمة المواطنين.

كما تابع رئيس المدينة حملة ري الأشجار واستمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار من الوحدات المحلية والأحياء بالمركز وتكثيف حملات التشجير والمتابعة والرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه بالإضرار بتلك الأشجار أو قطعها وذلك لمواجهة مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين ولخلق اكتفاء ذاتي من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة.