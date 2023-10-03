رسميا.. ليفربول يخسر معركة كيرتس جونز

خسر نادي ليفربول، معركة الاستئناف على عقوبة الإيقاف المفروضة على لاعبه كيرتس جونز لمدة 3 مباريات بعد طرده في مباراة توتنهام الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الريدز، في بيان عبر موقعه الرسمي، رفض الاستئناف المقدم من قبله لتخفيف العقوبة، مؤكدا أن كيرتس جونز سيغيب عن المشاركة في المباريات الثلاث القادمة في الدوري بعد فشل الاستئناف الذي تقدم به لإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها.

وحصل جونز على إنذار بسبب تدخله على إيف بيسوما في الدقيقة 26 من مباراة توتنهام، وبعد تدخل تقنية الفيديو، تم تغيير القرار إلى طرد مباشر، ليغيب اللاعب رسميا عن مباريات الفريق أمام برايتون وإيفرتون ونوتينجهام خلال هذا الشهر.

وسيواجه ديوجو جوتا أيضًا عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب طرده بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، ما يمنعه من المشاركة في مباراة برايتون يوم الأحد المقبل.

شهدت مباراة توتنهام وليفربول جدلا تحكيميا بعد طرد لاعبين للريدز وإلغاء هدف صحيح للويس دياز بسبب قرار تسلل خاطئ من الحكم المساعد، وأعلنت لجنة الحكام أن هذا القرار كان خطأً وأثر سلبًا على مجريات المباراة.