دوري أبطال أوروبا.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نابولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نابولى المباراة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

يبدأ ريال مدريد المباراة أمام نابولي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - روديجر - ناتشو - كامافينجا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - تشواميني - توني كروس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو - فينيسيوس جونيور.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثالثة إلى جانب يونيون برلين الألماني الذي فاز عليه في الجولة الأولى بالإضافة إلى نابولي الإيطالي وسبورتينج براجا البرتغالي.