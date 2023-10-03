رئيس الوزراء لـ"إكسترا نيوز": 5 أماكن كانت مرشحة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هيئة التخطيط العمراني حين كان رئيسا لها، جمعت أفضل العقول فيها، ووضعت تصورا لخمسة أماكن تصلح لتكون عاصمة إدارية جديدة لمصر بدلا من وسط القاهرة أو حي حكومي جديد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "من العاصمة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المكان الأول كان هو موقع العاصمة الإدارية الحالي، والثاني شرق مدينة نصر التي بها حاليا مركز المنارة، والثالث كان جزيرة الوراق قبل أن تتعرض للنمو العشوائي.

وذكر أن الموقع الرابع كان شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والموقع الخامس كان في مدينة 6 أكتوبر، والخبراء وضعوا مقاييس معينة لاختيار المكان، أولا اتجاهات نمو القاهرة، وطوال عمر نمو القاهرة كان اتجاه الشرق.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتما بتطوير القاهرة، وكان لديه كل هذه الأفكار قبل أن يتولى مسؤولية الرئاسة، وفوجئت حين تحدثت معه أنه ملم بكل هذه التفاصيل وهذه المشروعات، واختار الخبراء موقع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره الأفضل على المدى البعيد، وبالتالي اتخذ القرار بالبدء فيها في 2015.