رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ الدقهلية

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الهيئة بالمهندسين، الدكتور أيمن مختار ( محافظ الدقهلية)، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر للهيئة على ما يقوم به القسم القضائي للهيئة بالمحافظة من الدفاع المخلص عن المال والحق العام للمحافظة في الدعاوى المقامة منها أو عليها.

حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هانى محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، المستشار إبراهيم عبد الجواد رئيس القسم القضائي بالمحافظة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

وقد أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، أن رئيس الهيئة عبر عن بالغ امتنانه للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة والمحافظة لما فيه صالح الوطن.



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