مصر للتميز الحكومي تستعرض تجربة تميز الشركة القابضة فى مجالي خدمة العملاء والخط الساخن

استعرض الدكتور أحمد صديق مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي، تجربة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى تطبيق جائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن.

وقال إن إطلاق الجوائز الداخلية بالشركة القابضة، والذي جاء بناء على طلبها؛ من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بالشركة القابضة والشركات التابعة والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة وحرص قيادات الشركة على ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والسعي لتدشين نظام جوائز التميز الداخلي.

كما استعرض صديق، محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، ومنهجية تقييم الخدمات وفق نظام النجوم العالمي والمراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب يليها تقديم طلبات الترشح وتتبعه مراحل التقييم والزيارات الميدانية، وصولًا إلى مرحلة استعراض النتائج النهائية.