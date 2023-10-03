مدير تعليم القاهرة يوجه بتخصيص يوم بالمدارس لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام اليوم الثالث من بدء العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدرسة أشرف القزاز التابعة لإدارة الشروق التعليمية.

كان فى استقباله خالد حمدان مدير عام الإدارة ونجلاء سلامة مديرة المدرسة، وتابع سير العملية التعليمية داخل الفصول والجدول المدرسي وخريطة الإشراف، مشيراً الى سرعة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية، والالتزام المشدد بالإشراف خلال اليوم الدراسي وانتظام دخول الطلبة المدرسة في الصباح وخروجهم بعد نهاية اليوم الدراسي .

ووجه موسى تهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لضمان حسن سير وإستقرار العملية التعليمية ، وتفعيل اليوم الرياضي والأنشطة التربوية المختلفة وجعل المدرسة بييئة جاذبة .

ووجه بضرورة وضع جدول مواعيد مجموعات الدعم المدرسى وترددات القنوات التعليمية والمنصات فى أماكن واضحة للطلاب .

وأشاد " موسي " بحسن سير العملية التعليمية ، كما رحب بأبنائه الطلبة وحثهم على الإلتزام بالحضور اليومى وأداء الأنشطة التعليمية والواجبات المدرسية .

ووجه بتضافر كافة الجهود واستمرار التعاون والتنسيق لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدارس وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب وكذا إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدرسة من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات ، والتهوية الجيدة داخل الفصول .

كما وجه وكيل أول الوزارة بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولاً بأول ، والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من إنصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد إنتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنتظام وإستقرار العملية التعليمية ، وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم.