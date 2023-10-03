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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التعاون الخليجي" والاتحاد الأوروبي يبحثان سير العمل في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بينهما

مجلس التعاون لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة بالرياض، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية كريستوف فارنو، العلاقات بين الجانبين، ومتابعة سير العمل في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وبرنامج العمل المشترك 2022 - 2027، بالإضافة إلى مناقشة القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة جدول أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للدورة الـ27 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والمقرر عقده في 9 - 10 أكتوبر الجاري في العاصمة العمانية مسقط، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد البديوي أن مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يسعيان دائما إلى زيادة التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين، وذلك انطلاقا من اتفاقية الشراكة الخليجية الأوروبية الموقعة سابقًا، وتهدف إلى تقوية وتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.

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