ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة النقل تضع اللمسات النهائية استعدادا لافتتاح المحطات الجديدة من الخط الثالث للمترو

المحطات الجديده
المحطات الجديده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد وزارة النقل، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث لمتروالأنفاق، حيث يتم الانتهاء من اللمسات النهائية بالمحطات إستعدادا للإفتتاح وهم " إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري - السودان - محور روض الفرج ". 

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.
ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله  أمام حركة الركاب اكتوبر الماضى.
ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).
أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيــل – جامعـة الـدول) ومحطـة علويـة (جامعـة القـاهـرة) ومحطـة سطحية(بولاق الدكرور).

ads
وزارة النقل محطات مترو جديدة خط الثالث لمتروالأنفاق متروالأنفاق إمبابة
ads