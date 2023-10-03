حكاية وطن| الأوقاف المصرية 10 سنوات من الإنجاز والعطاء.. شاهد

تنشر “البوابة نيوز” فيديو جراف حول إنجازات وزارة الأوقاف، التي جاءت كالتالي:

تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادات غير مسبوقة تتراوح ما بين 5833 و 7257 جنيهًا

إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها

تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد

استحداث أنشطة جديدة منها

مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل

أكثر من 15 مليار جنيه لعمارة بيوت الله

إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من 11227 مسجدًا

افتتاح أكثر من 4104 مسجد من سبتمبر 2020م حتى نهاية سبتمبر 2023م

حصول 214 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)

أكثر من 2,5 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع

448 مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي

إصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية

أكثر من 2,285 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها

أعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2023م

أعظم أطلس وقفي في العالم

إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف

تشييد 17055 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه

منها 14702وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية

من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية

إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئًا

حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية

تطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا

12 مؤتمرًا دوليًّا و10 مسابقات عالمية لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم.

منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم

افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات

أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين

أكثر من 5870 إمام وإداري على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا

حصول أكثر من 1363 إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية

التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات:

العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية.

إهداء أكثر من 892 ألف كتاب لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

تعيين 3011 إمامًا و 4258 عاملا و 138 فني وأخصائي تمريض (ممرضات).

الإعلان عن 2000 وظيفة إمام وخطيب و2000 وظيفة عامل بنظام التعاقد.

توفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف.

إنفاق أكثر من 158 مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة.

توزيع 7499 طن لحوم أضاحي على 7,499 مليون أسرة

توزيع 1178 طن لحوم إطعام على 1,178 ألف أسرة

التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف.

التمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة.