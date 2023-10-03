أسفر تبادل إطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم عن مقتل أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالفيوم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى (13) قضية أبرزها "مخدرات ، قتل ، سلاح ، سرقة- والمطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق نار وإصابة ضابط شرطة بالفيوم) .. بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (طبنجة –بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية لمخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.