ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالفيوم

مقتل أحد العناصر
مقتل أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفر تبادل إطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم عن مقتل أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالفيوم.  
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة  سبق اتهامه فى (13) قضية أبرزها "مخدرات ، قتل ، سلاح ، سرقة-  والمطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق نار وإصابة ضابط شرطة بالفيوم) .. بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .
 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (طبنجة –بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية لمخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ads
إطلاق النيران مقتل بالفيوم
ads