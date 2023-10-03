غدًا.. بدء عرض مسلسل "على باب العمارة"

تبدأ غدا الأربعاء إذاعة حلقات "على باب العمارة" أحدث أعمالها الأصلية وهو مسلسل كوميدي درامي يناسب كل أفراد الأسرة.

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي.

وينضم للمسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.