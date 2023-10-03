الخميس.. أكتوبر بين النص والشاشة بمركز جمال عبدالناصر الثقافي

يقدم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد عدد من الفاعليات والانشطة تبدأ بلقاء ضمن لقاءات البيت الشهرية بعنوان: «أكتوبر بين النص والشاشة» قراءة وتحليل لرواية -الحرب في بر مصر-، للكاتب الكبير يوسف القعيد، ومقاطع من فيلم «المواطن المصري».

اللقاء يوم الخميس القادم 5 أكتوبر في تمام السادسة والنصف مساءً، اعداد وإدارة الكاتبة والناقدة ريم أبو الفضل .

وعن أبو الفضل هي كاتبة سكندرية صدر لها كتب ما بين القصة والنقد منها مجموعات قصصية، تعبر عن المرأة وقضاياها بامتياز. كتب عنها مكاوي سعيد ود . محمد زكريا عناني وغيرهما ، حول تجربتها الابداعية وأصدائها.

البيت.. بيت الفن والثقافة.. بيت الكتاب والفنانين"، هو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، ويعمل على عدة أسس تهدف إلى تعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتأخذ على عاتقها تعميم الفعل الثقافي والترويج لمختلف أجناسه، ونشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعي فكري وحضاري وثقافي آمن وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة. إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة قضايا تهم المجتمع وتخدمه في عملية التطور والتمكين بمختلف مجالاته، على أن يكون اللقاء بمثابة مظلة رئيسية يتفرع من خلالها أنشطة أخرى ثقافية.