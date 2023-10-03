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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس البرلمان يدعو النواب لانتخاب هيئة مكاتب اللجان النوعية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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وافق مجلس النواب على قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، وذلك بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس  لانتخاب رئيس اللجنة واعضاء هيئة المكتب وذلك في مقر كل لجنة انتخابية.

ونظمت لائحة مجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يُحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

 وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. 

وحسب اللائحة، تُقدم طلبات خلال الفترة التي يُحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يُحددها مكتب المجلس.

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مجلس النواب المستشار حنفي جبالي اللجان النوعية
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