موعد طرح فيلم "أسود ملون" لبيومي فؤاد في السينمات

انتهى الفنان بيومي فؤاد من تصوير فيلم "أسود ملون" خلال الفترة الماضية، حيث كان يحمل العمل في البداية "اسم المكلكعين"، قبل أن يقرر فريق العمل تغييره.

وانتهت خلال الفترة الماضية عمليات المونتاج والمكساج، تمهيدا لعرض الفيلم في عيد الحب المقبل.

فيلم “أسود ملون” رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، ومن إنتاج شركة كينوز فيلم لأحمد سمير، وإخراج حسن البلاسي.

ويجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية" Wedding Planner" ضمن الأحداث.