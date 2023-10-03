9 أعراض بارزة تنذر بالإصابة بمرض الاكتئاب

تختلف أعراض الاكتئاب من شخص لآخر، وهو من أكثر الأمراض النفسية شيوعًا على مستوى العالم، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 280 مليون شخص مصاب به حول العالم، لكن توجد بعض الأعراض والعلامات الأساسية التي تنذر بالاكتئاب.

فالشخص المصاب بالإكتئاب يقوم بعمل الأشياء البسيطة مثل ارتداء الملابس والذهاب للعمل وتناول الطعام وغيرهم من الأمور اليومية بصعوبة وكأنها حمل ثقيل، فأعراض الإكتئاب كثيرة ومختلفة من شخص لآخر.

لذا يجب التفرقة بين الحزن الطبيعي الذي يحدث ويستمر فترة محددة على حسب أهمية الموضوع وينتهي بطبيعة الحال، وبين الإكتئاب الذي يمكن أن يظل لمدة أسابيع أو شهور ويؤثر على حياة الشخص المصاب به سواء في مجال العمل أو الدراسة أو في علاقته مع الآخرين.

ويوضح الدكتور علاء مكرم خروب طبيب الأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمستشفى الخانكة، بمنشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أبرز الأعراض الشائعة بين مرضى الاكتئاب في النقاط التالية..

-المزاج المنخفض أو السيئ أو الحزين بشكل متواصل.

-فقدان الشعور بالاهتمام أو بالسعادة بالأشياء المفضلة.

-الإحساس بالذنب والشعور باليأس وعدم القيمة من كل شئ.

-قلة الحيوية وانخفاض الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق والتأخير أو الضعف في المجهود.

-صعوبة في التركيز والتذكر وصعوبة اتخاذ القرارات الصحيحة.

-مشاكل النوم سواء الأرق وقلة النوم أو النوم الزيادة عن المعتاد.

-تغير في الشهية تجاه الأكل أو تغير الوزن سواء بالزيادة أو النقص.

-الشعور بعدم الراحة والقلق وسرعة الإنفعال أو التهيج والغضب.

-التفكير في الإنتحار أو محاولة إيذاء النفس.