في عيدها القومي.. محافظ الغربية يفتتح 3 ملاعب بمركز المحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في المجتمع المصري، لما لها من أهمية في تحقيق استراتيجية ورؤية الدولة المصرية، والمساهمة بشكل فاعل في بناء الإنسان المصري وتكوينه.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لعدد ٣ ملاعب بمراكز شباب المحلة الكبرى بتكلفة إجمالية تخطت ال ٢مليون و٧٠٠ ألف جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بحضور الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

بدأت جولة الافتتاحات بافتتاح ملعب اكلريك بمركز شباب محلة حسن المقام على مساحة ١٢٠٠ متر بتكلفة مليون و٢٠٠ ألف جنيه.

وتابع رحمي، جولته بافتتاح الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب القيراطية والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة ١٥٠٠ متر وبتكلفة ٧٥٠ ألف جنيه.

واختتم المحافظ جولة الافتتاحات بافتتاح الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب الجابرية والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة ١٥٠٠ متر وبتكلفة ٧٥٠ ألف جنيه.

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