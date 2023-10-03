حريق يلتهم عددا من المحال التجارية داخل سوق بالسيدة زينب

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب داخل عدد من المحال التجارية بإحدي الأسواق بمنطقة السيدة زينب.



وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق بإحدي الأسواق بمنطقة السيدة زينب.



وعلي الفور دفعت الحماية المدنية بعربات الإطفاء لموقع الحريق، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاورة ونجح رجال الاطفاء في السيطرة علي النيران وإخمادها، دون خسائر في الارواح.