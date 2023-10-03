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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد تناشد الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج لمحطة الوصول

البوابات الالكترونية
البوابات الالكترونية
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ناشدت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب الاحتفاظ  بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات، وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.

وجاء ذلك فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد، والتى من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إدارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.      
 

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