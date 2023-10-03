ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خطة احتفال البرنامج العام بمرور 50 عامًا على انتصار أكتوبر

انتصارات اكتوبر
انتصارات اكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحتفل شبكة البرنامج العام بمرور ٥٠ عامًا على انتصارات أكتوبر، وذلك يوم الجمعة المقبل من خلال الفترات المفتوحة والبرامج.

تبدأ الاحتفالات بفترة مفتوحة بعنوان “صباح النصر”، وبعدها يبدأ استوديو 2 بعنوان “مساء الخير يا مصر” ويتم استضافة متحدثين عسكريين للحديث عن انتصارات أكتوبر.

برنامج “قالوا عن النصر” مدته 3 دقائق يومي يتضمنن أقوال كبار العلماء التي تم تسجيلها أثناء حرب أكتوبر مثل أحاديث للدكتور عبد الحليم محمود – د. عبد المنعم عز –الشيخ جاد الحق – محمد متولي الشعراوي.

فقرة “طريق النصر” وحوار عن الإصرار والعزيمة والانتماء لصناعة النصر

فقرة "المرأة وأكتوبر"والحديث عن دور المرأة في حرب أكتوبر

روح أكتوبر – الدافع للعمل والبناء

“انتصار”:  الأسماء التي سميت وارتبطت بنصر أكتوبر وانتظار النصر لسيدات أكتوبر.

ads
شبكة البرنامج العام انتصارات اكتوبر مساء الخير يامصر قالوا عن النصر
ads