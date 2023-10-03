خطة احتفال البرنامج العام بمرور 50 عامًا على انتصار أكتوبر

تحتفل شبكة البرنامج العام بمرور ٥٠ عامًا على انتصارات أكتوبر، وذلك يوم الجمعة المقبل من خلال الفترات المفتوحة والبرامج.

تبدأ الاحتفالات بفترة مفتوحة بعنوان “صباح النصر”، وبعدها يبدأ استوديو 2 بعنوان “مساء الخير يا مصر” ويتم استضافة متحدثين عسكريين للحديث عن انتصارات أكتوبر.

برنامج “قالوا عن النصر” مدته 3 دقائق يومي يتضمنن أقوال كبار العلماء التي تم تسجيلها أثناء حرب أكتوبر مثل أحاديث للدكتور عبد الحليم محمود – د. عبد المنعم عز –الشيخ جاد الحق – محمد متولي الشعراوي.

فقرة “طريق النصر” وحوار عن الإصرار والعزيمة والانتماء لصناعة النصر

فقرة "المرأة وأكتوبر"والحديث عن دور المرأة في حرب أكتوبر

روح أكتوبر – الدافع للعمل والبناء

“انتصار”: الأسماء التي سميت وارتبطت بنصر أكتوبر وانتظار النصر لسيدات أكتوبر.