مواعيد مباريات اليوم.. عودة مواجهات دوري أبطال أوروبا

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-10-2023 والذي يشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يأتي على رأسها عودة مباريات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريد بول سالزبورج- النمسا x ريال سوسييداد - إسبانيا- الساعة 7:45 مساء

يونيون برلين – ألمانياx سبورتينج براجا - البرتغال - الساعة 7:45 مساء

مانشستر يونايتد - إنجلتراxجالاتا سراي - تركيا- الساعة 10 مساء

كوبنهاجن - الدنمارك x بايرن ميونخ- ألمانيا - الساعة 10 مساء

إنتر ميلان- إيطاليا x بنفيكا - البرتغال- الساعة 10 مساء

نابولي - إيطاليا x ريال مدريد - إسبانيا- الساعة 10 مساء

لانس - فرنسا x أرسنال- إنجلترا- الساعة 10 مساء

بي إس في آيندهوفن – هولندا x إشبيلية - إسبانيا - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

لوتون تاون xبيرنلي- الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية xكايا – الفلبين - الساعة 1 ظهرا

أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x كاواساكي فرونتال – اليابان - الساعة 1 ظهرا

شاندونج تايشان – الصين x يوكوهاما إف مارينوس - اليابان - الساعة 3 عصرا

الفيحاء – السعوديةx باختاكور - أوزبكستان - الساعة 7 مساء

العين – الإمارات x أهال – تركمنستان - الساعة 7 مساء

نساجي مازاندران – إيران x الهلال - السعودية - الساعة 7 مساء