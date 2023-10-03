ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواعيد مباريات اليوم.. عودة مواجهات دوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم
مباريات اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-10-2023 والذي يشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يأتي على رأسها عودة مباريات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريد بول سالزبورج- النمسا x ريال سوسييداد - إسبانيا- الساعة 7:45 مساء

يونيون برلين – ألمانياx سبورتينج براجا - البرتغال - الساعة 7:45 مساء 

مانشستر يونايتد - إنجلتراxجالاتا سراي - تركيا- الساعة 10 مساء 

كوبنهاجن - الدنمارك x بايرن ميونخ- ألمانيا - الساعة  10 مساء 

إنتر ميلان- إيطاليا x بنفيكا - البرتغال- الساعة 10 مساء 

نابولي - إيطاليا x ريال مدريد - إسبانيا- الساعة 10 مساء 

لانس - فرنسا x أرسنال- إنجلترا- الساعة 10 مساء 

بي إس في آيندهوفن – هولندا x إشبيلية - إسبانيا - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

لوتون تاون xبيرنلي- الساعة 9:30 مساء 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية xكايا – الفلبين - الساعة 1 ظهرا 

أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x كاواساكي فرونتال – اليابان - الساعة 1 ظهرا 

شاندونج تايشان – الصين x يوكوهاما إف مارينوس - اليابان - الساعة 3 عصرا

الفيحاء – السعوديةx باختاكور - أوزبكستان - الساعة 7 مساء

العين – الإمارات x أهال – تركمنستان - الساعة 7 مساء 

نساجي مازاندران – إيران x الهلال - السعودية - الساعة 7 مساء

ads
البوابة سبورت مواعيد مباريات اليوم دورى أبطال اوروبا
ads