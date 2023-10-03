باحث: دخول مصر "بريكس" يعكس ثقة الجميع في الدولة المصرية

قال الباحث السياسي جمال رائف، إن دخول مصر تجمع "بريكس" يؤكد على نجاح التجربة المصرية اقتصاديا ودليل على ثقة الجميع في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في ظل المتغيرات الدولية الصعبة وقدرتها على لعب دور مهم في الاقتصاد الدولي، خاصة أنها حلقة الوصل الرئيسية بين ثلاث قارات على المستوى التجاري.

وأضاف في لقاء مع فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أن هناك آلية استحدثت بشكل خاص من أجل ضم مصر واليابان في تجمع فيشجراد وهو أمر غاية في الأهمية ويعكس مساعي مصر لتطوير تواجدها على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي في الشارع المصري لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للفترة الثالثة يعكس وعي الشعب المصري لاستمرار القيادة السياسية فيما تقوم به لتحقيق مزيد من الاستقرار في البلاد.

كما تابع اللاحث السياسي أننا نحتاج استكمال المسار نحو الجمهورية الجديدة والوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة بما يؤكد أن البناء السياسي قوي.