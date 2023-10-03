بالفيديو.. أحمد غلاب: جزر البحر الأحمر المخزون الرئيسي والمستودع للتنوع البيولوجي

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن هناك 44 جزيرة في البحر الأحمر، ومدينة الغردقة متفردة بعدد كبير من هذه الجزء، والغردقة بها 4 جزر من أهم الجزر الموجودة وهي قريبة من الساحل، لأن هذه الجزر تتميز بأن بها شواطئ رملية تسمح بنزول الأجانب والسائحين على هذه الجزر والاستمتاع بالطبيعة الخلابة الموجودة في الغردقة.

وأضاف "غلاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن جزيرة مجاويش هي أقرب جزيرة لساحل مدينة الغردقة وهناك جزيرة مجاويش الكبيرة وأخرى مجاويش الصغيرة، موضحًا أن الجزيرة بها عدد كبير من الشعب المرجانية وأهم نظام بيئي في العالم، ويأتي كل السائحين من مختلف العالم ليستمتعوا بمشاهدة الشعب المرجانية والسلحفاء البحرية، خاصة أن الجزيرة تنفرد بها.

وتابع، أن جزيرة مجاويش تعتبر إحدى الجزر الساحرة التي تمتلك نظاما بيئيا فريدا، موضحًا أن ما يميز جزيرة مجاويش مساحتها التى تصل لـ4 كيلومترات، حيث تتيح تواجد عدد كبير من المراكب حولها، وقربها من ساحل الغردقة، حيث يستطيع الوصول إليها بسهولة.

وأكد مدير محميات البحر الأحمر، أن جزيرة مجاويش ليست بها أعماق كبيرة لذلك السماح بنزول السباحين، مؤكدًا أن جزر البحر الأحمر ليست بها تلوث نهائي وتعتبر المخزون الرئيسي والمستودع للتنوع البيولوجي.