الجارديان: أوروبا تعتزم تقديم دعم غير مسبوق لأوكرانيا بعد اجتماع تاريخي في كييف

ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يفكر حاليا في تقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى خمسة مليارات يورو في أعقاب اجتماع تاريخي لوزراء خارحية الاتحاد الذي لهم خارج الدول الأعضاء كما أنها المرة الأولى كذلك التي يعقدون فيها اجتماعهم في دولة في حالة حرب.

ويلفت المقال إلى أنه من المتوقع أن تتضمن المساعدات الأوروبية تدريبات عسكرية للطيارين الأوكرانيين على الطائرات الحربية، موضحا أن التدريب قد يشمل ما يقرب من 40،000 طيار والذين سوف يتلقون تدريبات خاصة فضلا عن تعزيز علاقات التعاون العسكري بين دول الاتحاد وأوكرانيا.

ويسلط المقال، الضوء في هذا السياق، على تصريحات جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي يؤكد فيها التزام دول الاتحاد البالغ عددها 27 عضوا بتقديم كافة أشكال الدعم لأوكرانيا حتى تحقق النصر على القوات الروسية في الحرب التي نشبت بين الطرفين منذ فبراير من العام الماضي.

ويشير المقال إلى تأكيد بوريل على أن جميع الدول الأعضاء تتبني موقفا موحدا فيما يخص التزامها بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، موضحا أن تلك التصريحات تدعم ما أعلنه سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج يوم الجمعة الماضي أنه على ثقة تامة أن تستمر كل من سلوفاكيا وبولندا في تقديم كافة أشكال الدعم لكييف لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا على الرغم من التردد الذي أبدته القيادات السياسية في كلا البلدين في هذا الخصوص.

ويضيف بوريل أن التهديد الروسي على الدول الأوروبية يمثل خطرا حقيقيا على الوجود الأوروبي ذاته، مؤكدا في نفس الوقت أن الجانب الروسي لن ينجح في ترويع الدول الأوروبية.

ويتطرق المقال كذلك إلى النقد الذي تتعرض له أوكرانيا في واشنطن بسبب الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس في الهجوم المضاد الذي بدأته منذ عدة أسابيع على القوات الروسية من أجل استعادة الأراضي الواقعة تحت نفوذ الجانب الروسي، مشيرا إلى تأكيدات الرئيس الأوكراني خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، أن تحقيق أوكرانيا النصر في الحرب مع روسيا يتوقف على حجم المساعدات التي تقدمها الدول الغربية لبلاده.