ميناء دمياط يستقبل 7 آلاف طن قمح عبر سفينة قادمة

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ،بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة ، منها السفينة ( DEEB BREEZA ) و التي ترفع علم بليز ويبلغ طولها 113 م وعرضها 19 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 7352 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53759 طن تشمل : 6764 طن يوريا و 4200 طن اسمنت معبأ و 5100 طن كلينكر و 2199 طن ملح صب و 7100 طن علف و 12250 طن ملح معبأ و 2655 طن رمل و 3600 طن مولاس و 9891 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23722 طن تشمل : 1279 طن خشب زان و 10200 طن ذرة و 300 طن كسب صويا و 190 طن كتان و 8954 طن قمح و 1642 طن فول صويا و 4673 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1157 طن .

و بلغت حركة الصادر من الحاويات 586 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 408 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3910 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56530 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 374053 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6430 شاحنة .

وقال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط ، أنه تم تلبية دعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة فى الاحتفال باليوم البحرى العالمى ، وبتوجيهات من الفريق كامل الوزير ،وزير النقل وقطاع النقل البحري حيث قامت هيئة ميناء دمياط بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية فى هذا الحدث الهام ، والذى يعقد هذا العام تحت شعار "ماربول في عامها الخمسين - التزامنا مستمر" .

حيث يشهد هذا العام الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ( ماربول )، وهي المعاهدة العالمية الأساسية لمنع تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية .