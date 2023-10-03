تحرير 286 محضرا للسلع الغذائية المخالفة و345 مخالفة بالمخابز البلدية بأسوان

نظمت اللجان المشتركة من مديريات التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك حملات متتالية لضبط الأسواق، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية، وتكثيف المرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من مدى توافر السلع ومدى صلاحيتها وجودتها للاستهلاك الآدمى، مع ضبط أى حالات للغش التجارى والاحتكار.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان أن جهود هذه الحملات أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 286 محضر ومخالفة متنوعة، والتى شملت تحرير 142 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا تحرير 24 محضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، و37 محضر شهادة صحية، و18 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و15 محضر للغش التجارى، بالإضافة إلى 14 محضر امتناع عن البيع، و9 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و12 محضر لمواد بترولية، فضلًا عن 15 محضرًا لتجار التموين حيث تم ضبط 584 قاروصة سجائر لأنواع مختلفة ، و 4400 لتر سولار ، و 65 شيكارة دقيق ، و 1160 كجم من السكر ، و 140 كجم من الأرز ناقص الوزن .

ولفت إلى أنه فى مجال المخابز البلدية تم تحرير 345 مخالفة منها 45 مخالفة نقص للوزن ، و76 مخالفة للتصرف، و48 مخالفة لخبز غير مطابق للمواصفات، و75 مخالفة لعدم وجود إعلان أو بونات ونظافة، علاوة على 62 مخالفة توقف عن الإنتاج، و39 مخالفة لإختراق النظام وإثبات مبيعات وهمية.

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