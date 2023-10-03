الصحة الأوكرانية: استعادة أكثر من 800 منشأة طبية جزئيًا أو كليًا تضررت من القصف الروسي

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 10:11 ص

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنه تمت استعادة أكثر من 800 مؤسسة طبية جزئيًا أو كليًا في جميع أنحاء البلاد بعدما تضررت من القصف الروسي.

وأضافت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، " أنه على مدى أكثر من 19 شهرًا من الحرب في مناطق مختلفة من أوكرانيا، تم بالفعل ترميم 820 منشأة طبية بشكل كلي أو جزئي، معظمها في ميكولايف،ودنيبرو وكييف وخاركيف وتشرنيهيف.

وأكدت وزارة الصحة أنه رغم الهجمات الممنهجة على النظام الطبي والقصف المستمر، فإن عملية استعادة البنية التحتية الطبية تمثل أولوية للدولة ويساعد الشركاء الدوليون في ترميم البنية التحتية الطبية في أوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلن رئيس القوات العسكرية الإقليمية في خيرسون أولكسندر بروكودين اليوم أن الجيش الروسي شن، خلال اليوم الماضي، 80 غارة على منطقة خيرسون؛ ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة سبعة آخرين.

وقال بروكودين - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إنه خلال اليوم الماضي، شن الجيش الروسي 80 غارة، وأطلق 502 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وصواريخ جراد بأنظمة إطلاق متعددة والدبابات والطيران والطائرات بدون طيار، وأطلق 60 قذيفة على مدينة خيرسون".

وبحسب بروكودين فإن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في المنطقة، ومباني المؤسسات التعليمية وكنيسة ومركز تسوق ومصنع؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.