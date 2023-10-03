القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

بعث الفريق أول محـمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، جاء فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة فى ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بآصدق أيات التهانئ، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد، داعياً العلى القدير أن تتواصل انتصارات مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على كافة الأصعدة.

ستظل حرب أكتوبر المجيدة ملحمة خالدة إستردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة فى سيناء، وجسدت بطولة الشعب المصرى وقواته المسلحة فى تحقيق المعجزات وحماية المقدرات وتعزيز السيادة على كامل ترابنا الوطنى مهما بلغت المصاعب والتحديات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يؤكدون تمسكهم بروح أكتوبر والإقتداء بجيلها العظيم ، متسلحين بعقيدتهم الوطنية الراسخة وقدراتهم القوية وإستعدادهم الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا من أجل رفعة الوطن وشعبه العظيم، حفظ الله مصر وطناً آمناً , وشعباً عزيزاً .. وسدد خطاكم على طريق الحق والخير ، وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة الى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد 2023.

وأصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.