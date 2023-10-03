تجديد حبس المتهمين بسرقة مصنع بعد تقييد الحارس في القطامية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس 4 أشخاص لقيامهم بسرقة أحد المصانع بالقطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من (مالك أحد المصانع، وحارسين بذات المصنع) بحضور 3 أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدى على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية باستخدام صاروخ كهربائى، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة).

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ – سائقين – ميكانيكى) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (جزء من المسروقات المشار إليها) واعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.