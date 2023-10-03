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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة تكشف حقيقة أهمية المكملات الغذائية وعلاقتها بعلاج بعض الأمراض

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت دراسة حديثة أجراها المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس في دالاس وجدت أن الملصقات الموجودة على مكملات زيت السمك تحتوي على ادعاءات صحية لا أساس لها على الإطلاق وإن مكملات زيت السمك الشهيرة قد تكون عديمة القيمة وقد لا توفر أي فائدة صحية.

وكانت قد نقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن المؤلفة المشاركة في الدراسة  جوانا أسادوريان قولها: “أنه بناء على ما رأيته شخصيا في متاجر البقالة والصيدليات، لم أتفاجأ بالعثور على معدلات مرتفعة من الادعاءات الصحية على مكملات زيت السمك ولكن ما كان مفاجئا هو كثرة الادعاءات الصحية المقدمة بدءًا من صحة القلب والدماغ إلى صحة المفاصل وصحة العين والمناعة”.

ودرس الخبراء 2819 مكملا لزيت السمك ووجدوا أن 19 بالمئة فقط دونت ادعاءات صحية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء، بينما قدمت الأنواع الأخرى ادعاءات غير مثبتة وعديمة القيمة.

وشددت الدراسة على أن الملصقات يمكن أن تشير إلى أن هذا المكمل الغذائي يدعم وظيفة المناعة على سبيل المثال ولكن يجب أن لا تصل إلى حد القول إن المكمل يمنع أو يعالج أو يشفي مرضا ما.

وتقول العديد من مكملات زيت السمك إنها مفيدة للدماغ أو الصحة العقلية أو صحة المفاصل أو صحة العين على الرغم من عدم وجود بيانات من التجارب السريرية لدعم هذه الادعاءات.

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دراسة جديدة مكملات غذائية لاتوفر فائدة زيت السمك صحة عامة
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