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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة المتهمين بسرقة سيارة محملة بالحديد في الشروق للمحاكمة الجنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهمين بسرقة سيارة محملة بالحديد تحت تهديد السلاح بنطاق قسم شرطة الشروق، للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وتعود تفاصيل القضية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة سيارة نصف نقل مُحملة بكمية من الحديد الخردة من قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة الشروق، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ومبلغ مالى من متحصلات تصرفهم فى الحديد الخردة، كما تم بإرشادهم ضبط عميلين سيئي النيه قاما ببيع الحديد لهما، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.

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