محاكمة وزيرة النفط النيجيرية السابقة في بريطانيا لمتابعتها في قضية تلقي رشاوى

مثلت وزيرة النفط النيجيرية السابقة، ديزاني أليسون مادويكي يوم الإثنين، أمام محكمة في لندن، لمتابعتها بتهمة تلقي رشاوى، وهدايا ورحلات جوية، مقابل منح عقود استغلال النفط في بلادها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المحكمة في لندن، أن "وزيرة النفط النيجيرية ديزاني أليسون مادويكي، قد حصلت على مبالغ مالية وهدايا ورحلات جوية على متن طائرات خاصة وعقارات فاخرة في بريطانيا".

وشغلت الوزيرة السابقة المتهمة منصبها في البلد، بين عامي 2010 و2015، خلال فترة الرئيس السابق غودلاك جوناثان.

ورحبت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية بمحاكمة الوزيرة السابقة في بريطانيا، وقالت إنها "مطلوبة أيضا في وطنها لمواجهة اتهامات بغسل الأموال".

وأمرت محكمة بنيجيريا في شهر يونيو من عام 2019، بحجز مجوهرات بقيمة 40 مليون دولار وجهاز "آيفون" ذهبي لوزيرة النفط النيجيرية السابقة ديزاني أليسون مادويكي.

يذكر أن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا وجهت تهم تبييض الأموال إلى أليسون مادويكي غيابيا في عام 2017. وفي العام ذاته سمحت المحكمة بحجز عقار تابع لها في مدينة لاغوس بقيمة 37.5 مليون دولار.