إطلاق أولى مبادرات المجتمع المدني بالأقصر لتوعية المواطنين بإنجازات الرئيس السيسي

أطلقت جمعية إيزيس للثقافة للتنمية بمحافظة الأقصر، أولي مبادرات مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقالت شيرين النجار، رئيسة الجمعية، إن المبادرة التي انطلقت بالتزامن مع إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، تضمنت تنظيم أول حملة طرق أبواب لتوعية المواطنين بما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة مشروعات مبادرة حياة كريمة، وما تم تنفيذه من خطط لدعم الأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة، وتمكين المرأة اقتصاديا.

وأشارت النجار، إلى أن الجمعية بدأت نشر لافتات توعوية لحس المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات، مؤكدة على أن المشاركة في العملية الانتخابية هو حق دستوري لكل مواطن، وحق للوطن على مواطنيه.

وأضافت رئيسة جمعية إيزيس للثقافة للتنمية بالأقصر، أن محافظة الأقصر من أولي المحافظات التي استفادت من حزمة المشروعات التي نفذت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، ودخول الأقصر ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع الرعاية الصحية المتكاملة، بجانب ما حصدته الكثير من قرى المحافظة من مشروعات تنموية في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي تحظى برعاية خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذي اختتم فعالياته أمس الإثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصري.