مجلس النواب الليبي يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته اليوم الاثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6)، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المجلس قد استهل جلسته بكلمة لرئيس المجلس، عقيلة صالح، أعلن فيها تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، أمس الأحد، من النائب جلال الشويهدي، وقال إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدًا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.

واعتبر عقيلة صالح أن القانون راعي كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربًا عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، مؤكدًا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".