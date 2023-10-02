أمين تنظيم حماة الوطن بالجيزة: الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد

وجه مصطفى جعفر سالمان، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لنداء الشعب المصري ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة موضحا أن حزب حماة الوطن هو أول حزب مصري يعلن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء رد الرئيس باعلانه الترشح رسميا اليوم.

وأكد أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، أن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة، مشيرًا خلال تنظيم مسيرة حاشدة بالجيزة لدعم تأييد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفًا لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لإستكمال مسيرة الإنجازات ولمزيد من الامن والامان والاستقرار والبناء.



وقال "سالمان" إن الرئيس السيسي تولي قيادة البلاد في عام 2014، حيث كانت البلاد في حالة سيئة جدا لولا ثورة 30 يونيو، التي أنقذتها من النفق المظلم والمصير المجهول، وأشار " سالمان" إلى أنه في عام 2014 بدأت مرحلة البناء والتعمير بقيادة الرئيس السيسي، حيث المشروعات القومية الضخمة، كشبكة الطرق ذات المواصفات العالمية، والمدن الجديدة التي تستوعب الزيادة في السكان، وغيرها من المشروعات التي حققت طفرة حقيقية غير مسبوقة.



وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، أن الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد، وتحقيق الأستقرار وسط منطقة تموج بالصراعات وغير مستقرة، وكذلك القضاء علي الإرهاب.



وتابع مصطفى جعفر أن إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ليس اختيارا شخصيا من الرئيس، ولكنه مطلب جماهيري من أبناء الشعب المصري الذين يلمسون مدي ما تحقق من إنجازات على كل بقعه في أرض مصر بفضل الله ثم جهود الرئيس السيسي، وحرصه على النهوض بالشعب المصري، وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

جاءت تصريحات مصطفى جعفر سالمان خلال التنظيم لمؤتمر حاشد لحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة بمديان الجلاء في الدقي اليوم الاثنين في وجود امين عام المحافظة النائب نافع عبد الهادي والامناء المساعدين للمحافظة والامناء الفرعيين للمراكز والمدن والاحياء ومساعديهم.