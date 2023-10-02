الرئيس السيسي: واجهنا من أجل رفعة الوطن التحديات.. وحققنا معا ملحمة تاريخية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن: شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم لقد كانت أوقات طيبة ومثمرة تلك التي قضيناها معا على مدار الأيام الماضية، ونحن نسرد حكاية الوطن الذى نعمل من أجله جميعا وواجهنا من أجل رفعته التحديات وحققنا له بفضل الله الإنجازات.

وأضاف الرئيس السيسي، إننا واجهنا من أجل رفعة الوطن التحديات.. وحققنا معا ملحمة تاريخي، موضحا أننا تجاوزنا الإحباط واسترددنا مصرنا من براثن الإرهاب، واجهنا إرهابا غاشما.. وارتوت أرضنا من دماء الشهداء.

ودعا الرئيس للوقوف للشهداء وأسرهم تحية وحداد: لن ننسى ما قدمتوه لاستقرار الوطن، قائلا: « إرادة المصريين المحرك الأساسي لاستكمال حلم بناء دولة تليق بشعب مصر»، متابعا: « نحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.. نجدد العهد على استكمال أحلامنا».