"الخارجية السودانية": توزيع المساعدات على المواطنين النازحين المتواجدين بشرق تشاد

قامت القنصلية العامة للسودان بأبشي توزيع الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة السودانية لمواطنيها المتواجدين بشرق تشاد، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية التشادية لاستقبال اللاجئين والمفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وقالت الخارجية السودانية - في بيان اليوم - إن الدفعة الثانية من المساعدات تستهدف تغطية نحو 50 ألف من اللاجئين السودانيين بولاية سيلا بجنوب شرق تشاد.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من عملية توزيع المساعدات قد شملت تغطية نحو 250 ألف من اللاجئين بمنطقة أدري الحدودية والمعسكرات المجاورة لها بولاية وداي، ومن المقرر أن تتوالى دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة السودانية عبر القنصلية العامة بأبشي لتشمل كل المواطنين السودانيين بشرق تشاد.